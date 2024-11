Lanazione.it - Quadri, magliette e poster. Siamo nell’atelier di Giulia

Decide di aprire una bottega d’arte nel cuore della sua città natale, Poggibonsi. Proprio di fronte alla Collegiata, in cima a via Maestra come dice di solito la gente del luogo.Del Mastio è una giovane illustratrice che sceglie di scommettere sulle potenzialità del centro storico, offrendo il suo contributo, in termini creativi, alla riqualificazione del salotto buono. Da tempo non si verificava l’evento di un taglio del nastro per una superficie commerciale nella parte antica.adesso dà concretezza all’idea, provando così a offrire slancio a una nuova stagione per le attività al pubblico, nella rete di strade che compongono la Poggibonsi d’antan. Un messaggio autentico di speranza in tempi caratterizzati, a ogni latitudine, dai pericoli di una desertificazione. Ed ecco che prende vita, grazie a una notevole dose di intraprendenza, il marchioDel Mastio Atelier.