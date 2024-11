Putin e la balla yemenita

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Secondo il Financial Times la Russia, a corto di soldati, arruola yemeniti con l’inganno. Li assume come operai e poi li porta al fronte. Ma quanto è credibile la notizia?Arduino BessiVia emailGentile lettore, è credibile quanto il Nobel per la Fisica a Salvini. È un’assurdità, un oltraggio all’intelligenza. Che se ne farebbe Mosca di uomini mandati al fronte senza addestramento e contro la loro volontà? E quanti sarebbero, 500? 1000? 2000? Un numero irrisorio. Per giunta gli “arruolati” sarebbero molto pericolosi, perché con un fucile in mano potrebbero sparare ai loro superiori. Questa del Financial Times fa il paio con altre idiozie, tipo che i russi combattono con le pale avendo esaurito le munizioni e smontano le lavatrici per usare i chip elettronici nei missili. È vero che il Financial Times è espressione di una società da sempre russofoba come quella britannica – veda i romanzi di Le Carré e di Ian Fleming (quello di 007), in cui il nemico è sempre russo – ma non basta.