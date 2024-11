Ilrestodelcarlino.it - Possanzini si gode la Rata: "La miglior gara dell’anno"

"Vittoria meritata da una Maceratese che ha fatto laprova della stagione". Matteo, allenatore della Maceratese, analizza la sfida con l’Osimana risolta dal gol di Cirulli. "Nel primo tempo – dice il tecnico – abbiamo messo in campo una grande qualità, magari siamo mancati negli ultimi 16 metri ma c’è anche da considerare che gli avversari hanno forti difensori". Nel calcio gli episodi fanno la differenza. "Loro hanno preso il palo interno e la palla è uscita, la partita si sarebbe messa in salita qualora fosse stato gol, siamo stati fortunati in quella circostanza ma io valuto la prova al di là degli episodi". La Maceratese ha mantenuto la porta inviolata. "Nel calcio c’è anche il caso, la solidità difensiva non è data necessariamente se si mantiene imbattuta la porta, gli avversari possono segnare su un calcio piazzato, su autogol, su una bella giocata, ma la solidità è un’altra cosa ed è quello che trasmette la squadra con la prestazione".