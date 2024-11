Pnrr via libera alla sesta rata Meloni | Grande soddisfazione per il lavoro svolto l’Italia si conferma al primo posto in Europa

Leggi su Open.online

Viadel. La Commissione Europea ha approvato oggi la valutazione preliminare positiva del sesto pagamento alnell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, architrave di Next Generation EU per 8,7 miliardi di euro (al netto dei prefinanziamenti), composti da 1,8 miliardi in sovvenzioni e 6,9??miliardi in prestiti. Con il pagamento della, previsto entro la fine del 2024 al termine del consueto iter,– ilStato membro dell’Unione europea a ricevere la valutazione positiva sulla– sianche il paese con l’importo maggiore di finanziamento, che raggiungerà 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del, pari a 194,4 miliardi di euro.Ladi«L’approvazione del pagamento delladel– ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia– certifica il primato europeo del, adel positivodel Governo, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, le amministrazioni titolari degli interventi e gli enti territoriali.