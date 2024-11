Gaeta.it - Omicidio a Marghera: uomo albanese ucciso in prima serata, fermati due sospetti

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico episodio ha scosso la calma di, una località situata nei pressi di Venezia. Undi 40 anni, di origine, è stato tragicamentein via Rizzardi, una strada nota per la sua vicinanza alla stazione ferroviaria di Mestre. Le indagini preliminari suggeriscono che l’sia scaturito da un violento scontro, durante il quale la vittima ha riportato ferite da taglio fatali. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.Dettagli sull’incidenteLadi venerdì ha visto un’immediata reazione delle forze dell’ordine, che sono giunte prontamente sul luogo del crimine. L’colpito si trovava insieme al fratello, rimasto anch’esso ferito, ma le cause esatte dell’aggressione rimangono da chiarire.