Ilfattoquotidiano.it - Nuovo Codice della strada, poca prevenzione e tante aggravanti ammesse: perché così si arretra

La dimensione generale didelle ‘ordinarie’ e maggiori cause di incidentalità, quelle comportamentali (la velocità) e quelle strutturali (l’eccessivo squilibrio fra mobilità privata motorizzata e mobilità pubblica e attiva), non sono al centro del. Sono d’esempio alcuni limiti posti all’accertamento e sanzionamento dell’eccesso di velocità o delle nuove norme per i neopatentati e l’indebolimento dei dispositivi di governomobilità a livello locale come le Ztl e la sosta.Non basterà quindi l’enfasi di questi giorni, che ha accolto la riforma del, a raggiungere l’obiettivo di ridurre l’incidentalità e la congestione da traffico nel Paese, dove ogni mille abitanti ci sono 681 auto. Solo poche partiriforma sono positive, come quelle dedicate alla guida in stato di ebbrezza, alla distrazione per l’uso di smartphone, all’abbandono di animali, all’eccesso di velocità che alza la sanzione da 173 a 694 euro a chi superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità.