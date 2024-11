Naufragio Mar Rosso recuperati 4 corpi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 Deldi turisti ieri nel Mar, davanti all'Egitto nei pressi di Marsa Alam, i soccorritori hanno recuperato 4e tre sopravvissuti. L'imbarcazione per immersioni si era rovesciata ed era affondata. A bordo c'erano 31 turisti e 14 membri dell'equipaggio. In tutto sono 31 i sopravvissuti, mentre "continuano le operazioni di soccorso per altri 9 dispersi" ha riferito il governatore Hanafi. I quattro morti non sono sono ancora stati identificati.Tra i turisti di varie nazionalità nessun italiano.