Gaeta.it - Napoli e le Università Spagnole: Un Evento per Celebrarne i Legami Storici

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 27 e 28 novembre, l’Instituto Cervantes didarà vita a un’importante due giorni dedicata aiculturali e accademici che uniscono lecon l’ateneo napoletano. Questo incontro si svolge in concomitanza con le celebrazioni per gli 800 anni dall’Federico II, unche segna un traguardo significativo per la tradizione accademica partenopea. La direttrice dell’Instituto, Ana Navarro, ha organizzato una serie di incontri pensati per approfondire le connessioni scientifiche e culturali tra le istituzioni educative delle due nazioni.Il 27 novembre: Giornata Tecnica e Visita al MANNLa manifestazione avrà inizio il 27 novembre alle ore 9.00, presso l’aula Magna di Palazzo Gravina. La Giornata Tecnica, intitolata “e città storiche.