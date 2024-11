Thesocialpost.it - Misteriosi “droni” su base Usa in Inghilterra, gli eventi che preoccupano i vertici militari americani

Un’ondata di avvistamenti dinon identificati ha interessato tre basi aeree nel Regno Unito utilizzate dall’Aeronautica degli Stati Uniti (USAF). Gli incidenti, avvenuti tra mercoledì e venerdì, hanno coinvolto RAF Lakenheath, RAF Mildenhall (entrambe nel Suffolk) e RAF Feltwell (Norfolk). La natura di questi, definiti “piccoli sistemi aerei senza pilota”, rimane sconosciuta, e al momento le autorità non hanno indicato se siano considerati ostili.Gli interrogativi in merito a questi avvistamenti sono molti. Legati a molteplici aspetti. A partire dalla velocità e dalle caratteristiche anomale degli oggetti, al fatto che non fosse possibile intercettarli sui radar. Molti si chiedono perché, in presenza di attività vietate sopra basi, isiano stati lasciati liberi di sorvolare lae perché non siano stati abbattuti.