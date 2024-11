Gaeta.it - Milano si prepara a un Natale scintillante: 27 alberi e 14 installazioni di luminarie

si avvicina alle festività natalizie con una proposta affascinante che coinvolge l'intera città. Con 27didistribuiti nei vari quartieri e 14artistiche di, il capoluogo lombardo promette un'atmosfera magica e festiva. Questo anno, il tema dell'illuminazione è profondamente legato ai valori delle Olimpiadi e Paralimpiadi-Cortina 2026, rendendo le celebrazioni un'occasione sia per festeggiare ilche per celebrare lo sport.Celebrazioni in Piazza DuomoIl cuore delle celebrazioni natalizie sarà Piazza Duomo, dove svetterà un albero proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica. Con un'altezza di 27,5 metri, questo abete porterà nel centro diun messaggio di unione e solidarietà, simbolo delle future Olimpiadi.