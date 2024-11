Secoloditalia.it - Migranti e violenza sulle donne: ecco i numeri che confermano la “maggiore incidenza”

Leggi su Secoloditalia.it

Chiara Saraceno sulla Stampa di oggi contesta a Giorgia Meloni che la rappresentazione del maggior rischio introdotto dai, in specie irregolari, nelle violenze sessuali sarebbe contraddetto da tutti i dati. L’affermazione della Saraceno sembra priva di qualsiasi rigore scientifico perché prende iassoluti e non li mette in relazione alla consistenza dei relativi gruppi.La “distrazione” suassoluti ein percentualeCon questo tipo di informazione non si risolvono i problemi reali del Paese e non si garantiscesicurezza alle. Le uniche statistiche criminali sono quelle ufficiali, e sono quelle diffuse dal Dipartimento della Pubblica sicurezza: su 5.832 indagati per stupro nel 2023, 43% sono stranieri. Gli accusati di aver uccisonel 2023 sono 160, di questi 44 sono stranieri (27,5%).