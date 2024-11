Microcredito di libertà | Roccella e Baccini premiano media e Cav che aiutano le donne

Leggi su Ilfaroonline.it

In occasione della giornata contro la violenza di genere la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia, insieme al Presidente dell’Ente Nazionale per il, Mario, hanno aperto i lavori del II ENM Award dedicato al progetto “di”.Questo evento e i premi assegnati sono stati dedicati alla forza e alla tenacia delleche escono dai percorsi dei centri antiviolenza e dalle case rifugio e vogliono riacquistare l’indipendenza economica e sociale.L’Ente Nazionale per ilè stato incaricato dal DPO di coordinare il progetto “di” che annovera fra i partner Caritas, ABI e Federcasse. Si tratta di un progetto di contrasto alla violenza economica, particolarmente innovativo, occupandosi di quelleche, essendosi sottratte alla violenza, assistite da Centri antiviolenza e case rifugio, vogliono inserirsi nuovamente a pieno titolo nella società e riprendere in mano la propria vita attraverso un finanziamento disociale o per l’avvio di una attività di impresa.