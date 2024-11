Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella ha imposto una serie di regole molto rigide per i pranzi delle feste e dobbiamo firmare un ‘contratto’ prima di sederci”: il post virale su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è una notevole fonte di storie durante tutto l’anno e le cose non cambiano nel periodo natalizio. È diventatolo sfogo di una 32enne che, come da abitudine nella popolare piattaforma, è rimasta anonima. Di cosa stiamo parlando? Di unadi rigidissimeche la di leihaper il giorno del Ringraziamento: “Organizzo una festa per la mia famiglia ogni anno da quando mi sono trasferita nella mia casa, cinque anni fa, ed è sempre tuttocaotico e disordinato ma anche bello così, no?“.Pensiero, questo, che sua29enne non condivide. Ed eccoci al punto del: “Quest’anno, miaha deciso di voler ‘portare un po’ d’ordine’ al raduno”. Ecco quindi che la 32enne parla del “codice di condotta familiare” inventato dalla: “Ha introdotto una regola contro le ‘conversazioni sovrape’ a tavola, con suggerimenti per parlare a turno come in un ‘club di dibattito’.