Lanotiziagiornale.it - Mandato di arresto per Netanyahu, dal G7 solo parole vaghe. E Borrell perde la pazienza: “I Paesi Ue tenuti ad eseguirlo”

Passano i giorni, ma non accenna a diminuire il surreale dibattito scaturito dalla richiesta diper crimini di guerra e contro l’umanità, formulata dalla Corte Penale Internazionale (Cpi), nei confronti del primo ministro israeliano Benjamine dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Una richiesta che, secondo Tel Aviv, denota un presunto “antisemitismo” da parte dei giudici, sebbene riguardi anche il leader di Hamas, Mohammed Deif, che sarebbe stato ucciso dall’esercito israeliano durante un raid a luglio, e altri suoi sottoposti.Se la posizione del governo dello Stato ebraico appare comprensibile, risulta molto meno chiaro l’atteggiamento attendista – per non dire dubbioso circa l’opportunità di applicare quanto richiesto dalla Cpi – del G7 e soprattutto di numerosi leader europei diche, è bene ricordarlo, hanno sottoscritto il trattato istitutivo della Corte.