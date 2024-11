Gaeta.it - L’istituto comprensivo ladispoli 1 brilla al convegno special olympics lazio a civita castellana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 16 novembre 2024,1 ha preso parte al XXIIISOI della regione, un appuntamento di grande rilievo che si è svolto presso il Salone A. Trocchi di. Questo, intitolato “The Future Is Here – Il Futuro è Qui”, ha riunito atleti, educatori e figure istituzionali per discutere e celebrare l’importanza dell’inclusione e del valore dello sport come volano di crescita personale e sociale.Un evento di celebrazione dell’inclusioneNel corso della manifestazione, sono intervenuti personaggi di spicco tra cui Alessandro Palazzotti, Fondatore diItalia, e Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo. Le reni di questi relatori hanno messo in evidenza come lo sport non sia solo un’attività fisica, ma rivesta un ruolo cruciale nell’abbattere barriere sociali e nel promuovere l’accettazione delle diversità.