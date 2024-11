Lapresse.it - Le novità di Whatsapp: “Sta scrivendo…” diventa un’icona e arrivano le trascrizioni degli audio

Dopo le liste delle chat personalizzate e i messaggi salvati in bozzeintroduce un’altra: le diciture “Sta scrivendo.” e “Sta registrando un.” sono state sostituite da due icone all’interno della conversazione.Gli aggiornamentisono già disponibili sui dispositivi di alcuni utentiL’applicazione di messaggistica istantanea di Meta aveva annunciato il cambio d’interfaccia e gli aggiornamenti sono già disponibili sui dispositiviutenti che ora vedono comparire tre puntini di sospensione se qualcuno sta scrivendo un messaggio o l’icona di un microfono se qualcuno sta registrando un. Non solo, recentementeaveva introdotto l’etichetta “Bozza” per segnalare i messaggi rimasti incompleti e in sospeso nell’elenco delle chat.La trascrizione dei messaggiMeta ha annunciato anche l’arrivo della trascrizione dei messaggi vocali su, utile per chi non ama o non può ascoltarli oppure per chi ha problemi di udito.