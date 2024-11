Lanazione.it - La crisi del tessile: "Bene l’unità di intenti ma l’incontro è tardivo"

Un memorandum unitario con cinque punti per fronteggiare ladella moda e l’impegno a riunire una volta al mese il tavolo regionale del settore: il presidente Eugenio Giani ha concluso con questo duplice impegno il confronto di ieri con le parti sociali, gli amministratori, i parlamentari e gli europarlamentari toscani. Intanto Prato con il suo distretto continua a soffrire con piccole aziende della filiera, che iniziano a capitolare. Ed è per questo motivo che il tavolo regionale da un parte è stato apprezzato ma dall’altra ha lasciato un po’ di amarezza, specie tra gli invitati per la prima volta al, quali i parlamentari e gli europarlamentari. "che, finalmente, si sia tenuto in Regione Toscana il tavolo interistituzionale sulladel settore moda. Come Fratelli d’Italia, accogliamo in modo attivo ogni proposta che possa essere utile a combattere un dramma economico sociale, che le istituzioni regionali hanno per troppo tempo sottovalutato e sul quale, seppur tardivamente, si è posta stamani (ieri, ndr) l’attenzione che speravamo, con il coinvolgimento di tutte le parti", ha affermato il deputato di FdI Chiara La Porta, presente al tavolo.