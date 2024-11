News.robadadonne.it - Il “problema della vagina” per Sharon Stone: “La prima causa di morte delle donne? Gli uomini”

Ospite del Torino Film Festival, la 66eienneha parlato di “That troublingthing”, ovvero quelchiamatoche, secondo lei, discrimina fortemente leanche in ambito cinematografico, con forti gender pay gap e un ageism onnipresente che le rende “vecchie” superata una certa età.Ma ilchiamato, per, ha anche effetti collaterali ben peggiori; per lei, infatti, sarebbe lariamorti femminili per mano di: “Nel corsostoria lehanno aiutato le altre ed è per quello che siamo sopravvissute finora, ma è arrivato il momento in cui gliper bene si uniscano a noi e comincino ad ammettere che molti dei loro amici sono violenti, pericolosi e vanno tenuti lontani. Un attore comico ha detto: ‘Ho chiesto a una ragazza di uscire con me a cena e lei ha accettato.