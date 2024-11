Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, Lukaku e la lotta Scudetto: parla Bucchi

L’ex calciatore delCristianè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Inter a parte, quale squadra sarà più temibile per il? L’Atalanta è la più difficile da affrontare in partita secca, indipendentemente da come è andato il match al Maradona. Ritmi alti, intensità di gioco da big europea, capacità di scovare validissime alternative ai partenti ne fanno una compagine temibile che lotterà fino alla fine”. Ildi. “È già ildio ci sarà un miglioramento nella fase offensiva? Io sono molto fiducioso, ci sono ampi margini di miglioramento maha già ottenuto un traguardo che non pensavo raggiungibile in tempi così brevi: ha fatto deluna squadra, che è la cosa più difficile.