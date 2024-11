Gaeta.it - Il microbiscottificio frolla di Osimo: un’iniziativa di inclusione sociale nel magazine di Papa Francesco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La collaborazione tra ildie la Fabbrica di San Pietro si concretizza in una pubblicità dedicata nel primo numero di “Piazza San Pietro“. Questo progetto non solo offre un’importante visibilità al, ma rappresenta anche una significativa iniziativa a favore dell’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con disabilità. La pubblicazione, fortemente voluta da, avrà un’impronta innovativa e inclusiva in vista del Giubileo.Un progetto a sostegno dei giovani con disabilitàIlnasce con l’obiettivo di fornire opportunità lavorative a giovani con disabilità. Grazie a questo progetto, i partecipanti possono acquisire esperienza e competenze pratiche nel settore della produzione alimentare.