Il Codex Purpureus Rossanensis celebra un importante traguardo: un francobollo commemorativo nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter Nel, il, uno dei più antichi manoscritti cristiani, sarà protagonista di un’iniziativativa che lo porterà a essere rappresentato su unpostale. Questo riconoscimento arriva a quasi dieci anni dall’inserimento delnel patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Il, che riporterà la dedica a quest’opera unica, sarà emesso il 9 ottobre, data che coincide con il decennale del riconoscimento UNESCO.Il: un tesoro culturaleIl, risalente al V-VI secolo d.C., è un Evangeliario che contiene il testo del Vangelo di Matteo e gran parte di quello di Marco, eccetto gli ultimi sei versetti. La sua bellezza e la sua importanza storica lo pongono tra i manoscritti più preziosi al mondo, non solo per il suo contenuto religioso, ma anche per la sua raffinata miniatura e per le tecniche di realizzazione che riflettono l’arte dell’epoca.