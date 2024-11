Ilfattoquotidiano.it - I ministri degli Esteri del G7: “È il momento per una tregua in Libano”. Sull’Ucraina solo il richiamo alla “pace giusta” di Zelensky

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

del G7 aumentano la pressione su Israele perché accetti l’accordo di cessate il fuoco temporaneo con Hezbollah in, nelle stesse ore in cui Benjamin Netanyahu riunisce a Tel Aviv il gabinetto di guerra. “È ildi concludere una soluzione diplomatica”.“Sosteniamo i negoziati in corso per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hezbollah e la piena attuazione della risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. È ildi concludere una soluzione diplomatica e accogliamo con favore gli sforzi compiuti in tal senso”, si legge nella dichiarazione finale del G7di Fiuggi-Anagni, cominciato lunedì.I sette, tra cui anche l’americano Antony Blinken, sottolineiamo il ruolo svolto dalle Forze armate libanesi e dForza didelle Nazioni Unite Unifil e ne sostengono il rafforzamento, esprimendo anche “profonda preoccupazione per i recenti attacchi all’Unifil, che hanno ferito diversi peacekeepers e danneggiato strutture.