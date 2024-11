Grande Fratello vip ultim’ora sondaggi oggi | chi si salva il 26 11

Leggi su Latuafonte.com

Chi riceverà l’immunità al televoto deltra Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Helena Prestes, Luca Calvani, Shaila Gatta e Amanda Lecciso? Isono iniziati e il pubblico può farsi un’idea su chi sarà il più votato tra questi concorrenti. Il risultato del televoto verrà svelato nel corso della 15esima puntata, che andrà in onda in diretta martedì 26 novembre 2024, in prima serata su Canale 5. C’è tanta curiosità da parte del pubblico di scoprire chi tra questi gieffini avrà la meglio. Le sfide stanno diventando sempre più importanti per i telespettatori più affiatati. Vediamo insieme le percentuali didell’ultima ora.GFaggiornamenti percentuali ultima oraAGGIORNAMENTOTELEVOTO 26 novembre 2024: su X continua a essere al primo posto Helena, con il 66.