Thesocialpost.it - Germania, nuovo shock: ora crolla anche l’acciaio, licenziamenti e tagli

Leggi su Thesocialpost.it

La sbandierata “rivoluzione globalista” si sta avvitando in una crisi senza fine in particolare in, con ripercussioni gravi per tutta l’Europa e, soprattutto, per i lavoratori. Le industrie non reggono più i costi energetici e mettono in attoe delocalizzazioni sempre più frequenti, che spostano la produzione soprattutto nel Sud Est asiatico. Ma questo si riflette in modo drammatico sulla tenuta dell’economia europea e sulla possibilità dei cittadini di avere un lavoro sicuro e uno stipendio.Ora è l’industria deltedesca a tremare: Thyssenkrupp, uno dei colossi del settore, ha annunciato un piano di ristrutturazione drammatico, che prevede ilo di 5.000 posti di lavoro entro il 2030 e la perdita di ulteriori 6.000 dipendenti a causa di esternalizzazioni e vendite di rami aziendali.