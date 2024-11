Lapresse.it - Francia, Le Pen chiede modifiche al bilancio e minaccia di far cadere il governo

Inla leader dell’estrema destra Marine Le Pen hato di farildi minoranza entro la fine dell’anno, a meno che non vengano apportatealla legge didel Paese.La richiesta dialla manovraSe il disegno di legge ora in discussione in Parlamento “rimarrà così com’è” i parlamentari del Rassemblement National, inclusa Le Pen, presenteranno una mozione di sfiducia, ha dichiarato la leader dell’estrema destra. Le Pen ha fatto le sue osservazioni dopo un incontro con il primo ministro conservatore Michel Barnier suldel prossimo anno. Le Pen ha detto di aver espresso “linee rosse”, fra cui il rifiuto di aumentare le tasse sull’elettricità e la necessità di aumentare le pensioni statali da gennaio. “Abbiamo detto quali sono gli elementi non negoziabili per noi”, ha detto Le Pen.