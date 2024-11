Formazioni ufficiali Inter-Lipsia Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, partita valida per la quinta giornata della. I nerazzurri devono fare i conti ancora con qualche infortunio di troppo in questo periodo dell’anno. Durante il match dominato contro l’Hellas Verona si è fermato anche Acerbi, che quindi non sarà disponibile per la sfida casalinga contro i tedeschi che hanno assoluto bisogno di una vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Ecco le scelte dei due allenatori.: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Taremi, Lautaro Martinez: Gulacsi, Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs, Baumgartner, Kampl, Haidara, Nusa, Openda, Andre SilvaSportFace.