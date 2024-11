Femminicidio a Terracina | Luisa 82 anni ritrovata a terra in camera da letto Arrestato il marito 93enne

Leggi su Dayitalianews.com

Una giornata tragica quella vissuta, con apprensione, da tutta: al civico 9 di via Giuseppe Di Vittorio, infatti, si è consumata una vera tragedia. Presunto responsabile un uomo di 93che è statocon l’accusa di aver ucciso la moglie,Trombetta, di 82. L’allarme è stato lanciato dalla figlia dei due coniugi intorno alle 8:30, dopo che non era riuscita a mettersi in contatto con i genitori.La scoperta del corpo e i primi rilieviI carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato il corpo senza vita della donna nella stanza da, distesa sul pavimento. Il, Otello De Castris, è stato trovato in stato confusionale all’interno dell’abitazione. Gli specialisti del nucleo investigativo dei carabinieri di Latina hanno eseguito i rilievi tecnici nell’appartamento, mentre il medico legale ha effettuato un sopralluogo.