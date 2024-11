Ilrestodelcarlino.it - "Farai la fine di Saman". La denuncia della 21enne. I genitori a processo

Due giovani donne, entrambe pakistane e residenti a Novellara, occidentali nello spirito di libertà che hanno perseguito. Ivolevano scrivere i loro destini, ma le ragazze si sono ribellate. Per la 18enneAbbas, nel maggio 2021, il finale fu tragico. Un anno fa, per l’altra giovane, allora 20enne, si è invece aperta una speranza. A lei il destinosfortunata connazionale sarebbe stato prospettato dal padre: "la stessadiAbbas". È la terribile minaccia che sarebbe stata rivolta alla 20enne dal genitore se non avesse accettato di sposare un cugino connazionale. E anche la 18enne poi sepolta sotto un rudere di Novellara, a pochi metri da casa, era stata fidanzata con un cugino di dieci anni più vecchio che lei non voleva sposare. Ora il padreè accusato del reato di costrizione al matrimonio e, insieme alla matrigna, di maltrattamenti aggravati alla giovane.