Biccy.it - Dayane Mello torna al Grande Fratello, le anticipazioni

Questa sera alsi sarà unritorno, nella casa farà il suo comeback una delle vere protagoniste della quinta edizione del GF Vip.tornerà nel reality di Alfonso Signorini come guest star, per fare una bella sorpresa alla sua amica Helena Prestes.A dare per primo la notizia il mese scorso è stato Agent Beast su Twitter: “Il suo ritorno è ufficiale! Sotto la gestione Benegas, presto tornerà in TV. Potrebbe apparire come concorrente a sorpresa o guest star alin altri programmi Mediaset. Ora si fa sul serio!”BOOM!! Ilritorno diè ufficiale! Sotto la gestione Benegas, presto tornerà in TV. Potrebbe apparire come concorrente a sorpresa o guest star al #o in altri programmi Mediaset. Ora si fa sul serio! pic.