Cristina e Clarissa D’Avena due sorelle quasi gemelle | A volte chiedono l’autografo a me mi scambiano per lei

Leggi su Open.online

sispesso i ruoli per lavoro. «Pronto?non può rispondere: sono la sorella, dica pure», è quello che molti si sentono replicare al telefono. «Pensano a un modo per dribblare la telefonata. Pensano che a parlare siache finge di non essere, invece non èma è, cioè io, che in quel momento ho il telefono di. Però la mia voce è come la sua, e allora.». Per questo le due avengono confuse. La prima è la cantante delle sigle dei cartoni animati, a seconda è il suo ufficio stampa e comunicazione. Hanno dieci anni di differenza (è la più grande), «ma non mi offendo certo se dicono che sembriamo. Siamo davvero simili», dice. Al punto che «ai concerti arrivano anche da me a chiedere: vai a spiegare che non sono io