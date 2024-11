Ilrestodelcarlino.it - "Come fa male un altro anno senza di te"

Sono passati tre anni dal femminicidio di Juana Cecilia Hazana, la 34enne barbaramente uccisa dall’ex nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 nel parco di via Patti. A pochi giorni dall’anniversario la sorella le dedica queste righe: "Sorellina mia,faundi te,poterti ascoltare o poterti raccontare le cose che stsuccedendo in famiglia. Fa moltola tua as, tutto sarebbe più bello se tu fossi qui con noi. Ti scrivo tutto questo per dirtiche fa moltoanche il fatto che tu non veda crescere tuo figlio. Lascia però che ti dica che ogni giorno che passa diventa sempre più grande e impara molto velocemente tutto quello che gli insegno. La nostra mamma sta imparando la cultura e la lingua e ogni giorno pensa a te, che eri la sua ’presuntuosa’.