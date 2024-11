Thesocialpost.it - Clarissa d’Avena, sorella di Cristina: “I fan ci confondono, spesso mi chiedono l’autografo”

Leggi su Thesocialpost.it

Come due gocce d’acqua, tanto che ai concerti i fan finiscono per chiedere autografi. allasbagliata! A raccontarlo èdella cantante, che in un’intervista al Corriere della Sera ha svelato i retroscena della sua “carriera parallela”: “è ritardataria, ma ha una pazienza infinita”. Le due hanno una voce indentica, manon canta: si occupa della gestione dell’agenda e dei contatti stampa. Leggi anche: Misteriosi “droni” su base Usa in Inghilterra, gli eventi che preoccupano i vertici militari americani“Solo che poi ai concerti arrivano anche da me a chiedere: vai a spiegare che non sono io.”. La somiglianza fisica, d’altronde, è impressionante.è la maggiore,è nata nel 1974: “Lei è più grande ma non mi offendo certo se dicono che sembriamo gemelle.