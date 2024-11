Ilfogliettone.it - Canone Rai e manovra: maggioranza divisa, aperture su fondi pensione

Leggi su Ilfogliettone.it

Ladi governo si trova in un momento di forte tensione, con scontri interni che riguardano sia ilRai che le modifiche alla legge di Bilancio. Nonostante un vertice serale a casa della premier Giorgia Meloni, le divergenze tra i partiti restano evidenti, creando un clima di incertezza politica.Il nodo delRaiLa giornata di ieri si è aperta con la Lega che ha ribadito la sua posizione sulla riduzione delRai da 90 a 70 euro, misura che, secondo il disegno di legge di Bilancio, non sarà confermata per il 2025. Matteo Salvini, leader della Lega, aveva nei giorni scorsi sottolineato l'importanza di questo taglio, ma la proposta del Carroccio si è scontrata con l'opposizione di Forza Italia e Fratelli d’Italia.Il relatore di, Dario Damiani (Forza Italia), ha chiesto il ritiro dell’emendamento leghista, spiegando che il tema delè stato considerato “divisivo” nel vertice della domenica sera.