Calciomercato Milan Davide Calabria verso la cessione? L’offerta

Ilnelestivo potrebbe avviare la trattativa per ladi, ecco la probabile destinazione.Ilvuole tornare a vincere dopo i due pareggi consecutivi in Serie A contro Cagliari e Juventus, Paulo Fonseca deve ritrovare la squadra i grado di vincere al Santiago Bernabeu 3-1 contro il Real Madrid il 5 novembre. Dopo quella notte il Diavolo si è spento, tra rossoblù e bianconeri c’è stata la sosta delle nazionali ma la squadra è sembrata una lontana parente nella notte madridista.Oltre alle questioni di campo il Diavolo è concentrato anche su quelle di mercato, tra i calciatori in partenza c’è. Il capitano rossonero è stato messo ai margini con l’arrivo di Emerson Royal, c’è un club straniero interessato al numero due rossonero.Il terzino italiano potrebbe sbarcare in TurchialaLEGGI ANCHE, il caso di Divock Origi: 4 milioni di euro per non fare nienteSecondo un’indiscrezione di HaberTurk il capitano delpotrebbe accasarsi al Galatasaray, Il club di Istanbul potrebbe offrire 4 milioni di euro per il cartellino del terzinoista.