Belve Gianmarco Tamberi si confessa | Mio padre? Mi sono sentito tradito Il basket mi rende molto più felice del salto in alto – Il video

Leggi su Open.online

«Non avere un rapporto con mioè il fallimento più grande della mia vita. I punti bassi nel nostro rapportostati veramente tanti e questo è il motivo per cui una relazione si deteriora a tal punto che diventa complicato metterci delle pezze». Uninedito si racconta senza filtri a Francesca Fagnani, durante la seconda puntata disu Rai2. E riguardo alle dure regole dei genitori: «Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a pre la strada giusta, ma non obbligarti a scegliere quella strada. In quel momento midalla figura genitoriale». Ma uno spiraglio forse c’è, niente è davvero irrecuperabile: nei suoi successi che lo hanno portato all’oro olimpico iningli è mancata la figura del? La domanda arriva improvvisa e coglie di sorpresa l’atleta: «Passo», sorride.