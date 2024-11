Gaeta.it - Arrestato latitante per spaccio: Giuseppe Liccardi catturato dai Carabinieri a Catanzaro

Facebook WhatsAppTwitter, un uomo di 58 anni, è statodainel quartiere Stella di. Da un mese mancava all’appello dopo un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello locale.deve scontare un anno di reclusione per reati legati alla detenzione e allodi sostanze stupefacenti. Questo arresto rappresenta una significativa operazione nella lotta contro il traffico di droga nella zona, contribuendo a ripristinare la sicurezza tra i cittadini.L’operazione deiL’arresto diè avvenuto il 26 novembre 2024, durante un’operazione mirata daidella compagnia di. L’uomo è stato avvistato mentre si muoveva per vico Fondaco Cavaiole ed era già ricercato dalle forze dell’ordine per i suoi precedenti.