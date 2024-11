Isaechia.it - Alessandro Egger vince La Talpa (che era Lucilla Agosti!)

Ieri sera – con tre settimane di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto – è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata de La, il reality show di Canale 5 condotto da Diletta Leotta, in cui un gruppo di personaggi famosi aveva l’obiettivo di scovare proprio la “”, ovvero il sabotatore nascosto in mezzo a loro.A causa dei bassi ascolti, il programma è stato costretto a chiudere anticipatamente (come vi avevamo raccontato QUI) e ieri sera, attraverso una complessa operazione di taglia e cuci, sono state unite le ultime tre puntate del reality, in modo tale da permettere ai telespettatori di scoprire chi era latra i concorrenti rimasti in gioco e invece il vincitore.A conquistare il titolo di vincitore della nuova edizione de Laè stato, che si inserisce così nella scia di Angela Melillo, Gianni Sperti e Karina Cascella, che hanno vinto le prime tre edizioni del reality.