A fuoco auto a Gpl e metano, evacuate le case vicine

Terni, 26 novembre 2024 – L'incendio di dueparcheggiate sotto una pensilina è alla base del rogo che si è sviluppato oggi in via Murri a Terni. Incendio a Terni partito da duein sostaL’incendio dell’inizia in galleria: il conducente riesce a portare il mezzo fuori Le due vetture, alimentate una a Gpl e l'altra a, hanno presoper cause da accertare e le fiamme si sono poi propagate a un gazebo dove si trovava un barbecue a gas. A causa della colonna di fumo che si è sviluppata i vigili delhanno evacuato le abitazioni circostanti in via precauzionale, ma fortunatamente non risultano feriti o intossicati. Sul posto due squadre dei vigili deldel comando di Terni, carabinieri, polizia municipale e il 118.