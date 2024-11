Ilfattoquotidiano.it - 22enne arrestata per furto: “Marlena si è incriminata da sola postando un video su TikTok”. Ecco cosa è successo

Incastrata da unpubblicato su: così si è arrivati all’arresto della content creatorVelez, lo scorso mercoledì, 21 novembre, con l’accusa di. Lo riporta il profilo Facebook del Dipartimento di Polizia di Cape Coral, in Florida, che ha seguito la vicenda. Secondo le autorità, infatti, la donna si sarebbe recata in un negozio della catena ‘Target’ e, dopo aver raccolto una serie di articoli in vendita, avrebbe scansionato dei codici a barre falsi con prezzi inferiori rispetto a quelli di listino. In questo modo sarebbe riuscita a sottrarre 16 oggetti per la casa e capi d’abbigliamento per un valore totale di circa 500 dollari.Ad incastrare Velez sarebbe stato, appunto, unche lei stessa aveva pubblicato sul suo profilo, dove racconta la sua vita e quella dei suoi figli agli oltre 350 mila utenti che la seguono.