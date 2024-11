Bergamonews.it - ? LIVE! Young Boys-Atalanta 1-5: CDK show, due gol e tre assist (56?)

1-5Marcatori: 9? Retegui (A), 11? Ganvoula (YB), 29? De Ketelaere (A), 32? Kolasinac (A), 39? Retegui (A), 56? De Ketelaere (A)(4-3-3): Von Ballmoos; Blum, Camara, Lauper, Hajdam; Lakomy (46? Males), Niasse, Ugrinic; Colley (46? Virginius), Ganvoula (61? Itten), Monteiro (67? Elia). All. MagninA disp. Keller, Marzino, Athekame, Benito, Smith, Imeri.(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui (63? Zaniolo), Brescianini (63? Samardzic). All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Djimsiti, Toloi, Palestra, Bellanova, Manzoni, Lookman.Arbitro: Lukjan?ukas (Lituania)Ammoniti: 44? ColleyEspulsi: –Il racconto in diretta67? – Quarto cambio nello: fuori Monteiro, dentro Elia 63? – Primi due cambi nell’: fuori Brescianini e Retegui, dentro Samardzic e Zaniolo 61? – Terzo cambio nello: fuori Ganvoula, autore del gol, dentro Itten56? – GOL DELL’! DOPPIETTA ANCHE PER DE KETELAERE! Un’altra magia del belga che questa volta fa tutto da solo: riceve lo scarico di Pasalic, supera agilmente due difensori e buca Von Ballmoos con un sinistro (deviato) che si insacca.