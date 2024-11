Violenza in famiglia | condanna definitiva per un fiumicinese anni di abusi puniti dalla giustizia

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 25 novembre 2024 – Laitaliana ha messo la parola fine a una dolorosa vicenda familiare. Dopo settedi procedimento penale, l’imputato è statoto in viaa 5e 2 mesi di reclusione per gravi reati di maltrattamenti ex artt. 61, comma 11-quinquies, 572 e 570 del codice penale.La sentenza, che ha attraversato tutti i gradi di giudizio, ha riconosciuto la piena responsabilità dell’uomo per le disdicevoli condotte a danno dell’ex coniuge e dei figli minori, assistiti dall’avv. Gianfranco Carluccio, Cassazionista-Penalista.UnaesemplareOltre alla pena detentiva, il Tribunale di Civitavecchia ha disposto l‘interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale per la durata della pena, una provvisionale di 10.000 euro a favore della parte civile, costituita dall’ex coniuge in proprio e per i figli minori, nonché il pagamento di spese processuali.