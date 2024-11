Movieplayer.it - Violenza contro le donne: Ogni 72 ore è la serie, da oggi su Sky Crime, che racconta 4 casi di femminicidio

Leggi su Movieplayer.it

In ocone della Giornata Internazionale per l'eliminazione dellale, 25 novembre, debutta su Skyalle 22:0072 ore, la docuche4 efferatidi. Arrivasu Sky, alle 22:00,72 ore, la docuoriginale Sky che, in 4 episodi, altrettanti efferatidi. Voce narrante dipuntata, e di queste tragiche storie, sarà Daniela Collu, autrice e conduttrice radio-televisiva. Lasarà disponibile anche in streaming su NOW, il primo episodio invece verrà trasmesso stasera anche su Sky Documentaries.72 ore: cosa significa il titolo LaSky arriva non a caso in questo lunedì 25 novembre, in ocone della Giornata Internazionale per l'eliminazione dellale