Verso Slovan Bratislava-Milan Tammy Abraham | voglio dimostrare chi sono

giocherà. Per lui una grande occasione dopo qualche panchina di troppo. Iltorna in campo. Dopo la sfida alla Juventus la squadra di Paulo Fonseca torna in Europa, torna a giocare la Champions League. Una sfida è pronta ad affrontare loe mister Fonseca conintervenuti in conferenza stampa oggi 25/11/2024. Una partita in cui l’avversario non è da sottovalutare: così afferma mister Fonseca.Il tecnico rossonero afferma chesicuramente giocherà ma a prendere parola in conferenza è anche il diretto interessato. Vediamo insieme le dichiarazioni rilasciate dal rossonero. Ricordiamo inoltre che il match di Champions League si giocherà domani 26/11/2024 alle ore 18.dice la sua:di.