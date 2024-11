Dailymilan.it - Verso Slovan Bratislava-Milan, Morata squalificato: gioca Tammy Abraham. E Camarda?

In vista della sfida traAlvaro: al suo posto si candida?Archiviato il deludente pareggio con la Juventus in campionato, ilsi prepara subito a scendere nuovamente in campo in Champions League per la sfida contro lo Slavian. Per l’occasione, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Alvaro. Ecco che allora, in attacco c’è il dubbio per quanto concerne la scelta di chi prenderà il posto dell’attaccante spagnolo.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri dovrebbero affidarsi a, con Francesco Camarda che sarà la prima scelta in caso di sostituzione del centravanti inglese. Sì, perché Luka Jovic è ancora indisponibile e soprattutto è fuori dalla lista Champions.