Donnapop.it - Valeria Golino parla del dramma della perdita di un figlio: era di Riccardo Scamarcio? Tutta la verità

Leggi su Donnapop.it

hanno avuto una lunga storia d’amore, ormai naufragata diverso tempo fa. La loro coppia ha fatto molto discutere per viadifferenza di età: lei, infatti, è molto più grande di lui.Per i due attori, però, questo dettaglio non ha mai rappresentato un problema. Qualche tempo fa,è stata interrogata sulla sua vita privata: oggi fa coppia con Fabio Palombi, anche lui più giovane di lei e questo – ancora una volta – non sembra rappresentare un problema per le persone interessate.ndo invece dei suoi ex, l’attrice – al giornalista che si era occupatosua intervista – raccontando in che rapporti fosse con loro, aveva riferito quanto segue: “Se ti riferisci ao a Fabrizio Bentivoglio, se non ci si è fatti deliberatamente del male ci si vuole molto bene.