Lettera43.it - Unicredit lancia una ops su Banco Bpm da 10 miliardi

hato un’offerta pubblica di scambio (ops) sulla totalità delle azioni diBpm. Il controvalore complessivo dell’offerta dinei confronti diBpm, sempre in caso di integrale adesione, sarà di 10.086.832.606 euro. L’importo è pari alla valorizzazione ‘monetaria’ del corrispettivo, cioè 6,657 euro per azione diBpm. La cifra tiene conto anche del prezzo ufficiale delle azioni dinell’ultima seduta di venerdì scorso, che è pari a 38,041 euro. La decisione nasce dall’esigenza di rispondere alla crescente pressione competitiva nel settore bancario, data dall’evoluzione dei mercati finanziari internazionali e dalle sfide normative che hanno reso necessario un consolidamento del settore. Questo fenomeno sta spingendo le banche europee a unirsi in gruppi di dimensioni maggiori per migliorare l’efficienza, ridurre i costi operativi e aumentare la capacità di competere su scala globale.