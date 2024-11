Lanazione.it - Uccise la moglie malata. Sacchi va a processo

Inizierà l’11 gennaio 2025 ilper Alessandro, l’80enne che lo scorso giugno sparò eladi Alzheimer. Il procedimento a suo carico sarà in corte d’Assise, davanti a giudici togati e popolari. Il rinvio a giudizio arriva dopo che la perizia psichiatrica sull’uxoricida ha accertato cheè in grado di partecipare al, seppur fosse parzialmente incapace di intendere e volere quando ha ucciso la compagna di vita Serenella Mugnai. Le ha sparato in testa con l’arma ereditata dal padre Il vizio è motivato dal fatto che l’anziano soffriva di un disturbo da stress traumatico che ha provocato in lui una semi infermità mentale, come è stato accertato anche dal dottor Massimo Marchi: allo psichiatra la procura ha affidato l’esame che è stato riportato in aula lunedì scorso in incidente probatorio.