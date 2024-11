Lanazione.it - Torna Bto, la manifestazione sul turismo del futuro

Firenze, 25 novembre 2024 – L’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà i nostri viaggi? E l’impiego dei robot in hotel e ristoranti che evoluzione avrà? Mentre i cambiamenti climatici quanto influiranno sul desiderio di viaggiare? Questi sono solo alcuni dei temi di cui si discuterà a BTO – Be Travel Onlife, la più importantededicata alle nuove frontiere del travel e all’innovazione, un evento da sempre incubatore e precursore dei fenomeni che si andranno a sviluppare nel prossimo, in programma alla Stazione Leopolda di Firenze il 27 e 28 novembre. Tema centrale di questa edizione: “BALANCE: AI Confluence in Travel”, ovvero come raggiungere l’equilibrio tra l’Intelligenza Artificiale e l’insostituibile valore dell’interazione umana. BTO 2024, vedrà confrontarsi i maggiori esperti del settore tra approfondimenti, workshop e speech futuristici, per conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei consueti quattro topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality.