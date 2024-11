Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX CONTRO MEFISTO. NEL COVO DI MEFISTO”

Sbarca in libreria e in fumetteria il prossimo 3 dicembre TEX. NELDI, ottavo e conclusivo capitolo della collana che raccoglie le avventure del Ranger e del suo astuto e diabolico nemico.L’illusionista, spia, mago, ipnotista e signore del male, dall’aspettofelico e dallo sguardo sinistro, Steve Dickart, alias, nel corso di molte avventure elabora piani diabolici per eliminare Tex e i suoi pards, usando le abilità più oscure,le quali le pistole possono poco o nulla. Sulle pendici ghiacciate della Sierra si scatena la caccia di Tex e compagni ae al figlio Yama, di nuovo in possesso di micidiali poteri. A loro si unirà anche Lily, per una imprevedibile e letale riunione di famiglia! Ma al fianco dei pards si schiera Padma, e tutti si recano dal saggio El Morisco, per evocare un altro indispensabile e magico alleato.