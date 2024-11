Sentite che dice a Federica Ballando con le Stelle il dietro le quinte di Madonia dopo la lite con Selvaggia

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ecco perché se n’è andato”.con le, Angeloesce dallo studiola discussione conLucarelli ed ecco cosaPellegrini. Lo abbiamo raccontato parecchio ieri: tra la giue il compagno di Sonia Bruganelli, nonché maestro di ballo dell’ex nuotatrice, non scorre buon sangue. Durante la puntata i due se ne sono dette di santa ragione.l’uscitasembrava sparito, fino ad ora. E a renderlo noto era stato Alberto Matano che aveva scelto proprio la coppia per il suo tesoretto.>> “Ma come ti permetti, rosicona”.con lechoc tra AngeloLucarelli. Milly: “Vattene”In diretta aveva detto: “Speravo che visto che l’ho sudato, mi auguravo che fosse un tesoretto leggero e allegro e invece è pesante.